Lochem de baas in derby in Laren

Met een spandoek over de volle breedte van het veld werden de beide elftallen verwelkomd voor de aftrap. ‘Witkampers Laren, laat zien dat je baas bent in eigen huis’, zo was de boodschap duidelijk. Uiteindelijk was er in Laren maar één ploeg heer en meester: de bezoekers uit Lochem: 0-5.