Lochem kan een vrouwenvoetbalbolwerk worden

Wielaard is duidelijk. Sportclub Lochem is klaar om te starten met een standaardelftal. ,,Je ontkomt er niet aan. Het is een logisch gevolg van het bouwen aan de vrouwenafdeling. Als een eerste vrouwenteam er nu niet komt, klapt de opleiding op termijn volledig in elkaar, omdat er geen doorstroming is. Dus het is nu een standaardteam, of niets.”