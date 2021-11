Lochem wacht nog altijd op de eerste punten, IJsselstreek verrast koploper Klarenbeek

Tweede klasse I

Vorden boekte een knappe zege bij DVC’26 (0-1). De tweedeklasser speelde volgens oefenmeester Wouter Schouten en degelijke pot en de overwinning was dan ook terecht in zijn ogen. ,,Vooral in de eerste speelden we goed. We hebben de tegenstander goed vastgezet, zodat zij niet aan voetballen toekwamen”, oordeelde Schouten. In het tweede bedrijf ging het meer gelijk op, maar Vorden wist via Sven Mulder toch de volle buit te pakken. Schouten roemde zijn formatie. ,,Het doet me echt ontzettend goed om te zien hoe we als collectief te werk gaan. We hebben daar deze middag wederom stappen in gezet.”