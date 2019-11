Lochemse ‘Boosniër’ Emir Balavac vindt zijn heil in Wapenveld

Noodlot slaat toe voor bijzonder Barchems geval: ‘Ik zag dat mijn knie naast me lag’

10:56 Frank Oltvoort (32) uit Barchem wacht na zestien jaar nog op zijn eerste doelpunt voor ‘zijn’ SVBV. Niet zo gek voor iemand die als keeper begon, destijds nog in de zesde klasse. Oltvoort is inmiddels voorstopper, maar de kans dat hij ooit nog scoort voor de kelderklasser is klein. Door minimaal één gescheurde kruisband heeft hij waarschijnlijk zijn laatste duel gespeeld voor de enige club die hij ooit heeft gediend.