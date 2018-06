Lodewijk de Vries assistent-trainer bij Zwolsche Boys: 'Reacties zijn positief'

De Vries was tot en met vorige week zelf nog actief als speler van de club. Michiel Kruiswijk, voorzitter van de technische commissie, is zeer tevreden met de aanstelling van De Vries: ,,Lodewijk is een jongen die we graag voor onze club behouden. Vanwege zijn lange staat van dienst in het amateurvoetbal, heeft hij een énorm groot netwerk opgebouwd. Daarnaast kan hij door zijn ervaring als speler ook voor een kwaliteitsimpuls op het trainingsveld zorgen en bijvoorbeeld de jongere jongens begeleiden.”