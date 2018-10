Loeier van Lochemer Lammerdink legt streekderby lam

De Lochemse middenvelder Rico Lammerdink zorgt er met een genadeloze vrije trap voor dat Witkampers mentaal breekt: 2-5. ,,Het was weer geen derby. De tweede helft was slappe hap.''

De emotie spatte van zijn gezicht toen zijn vrije trap met keeper en al halverwege de tweede helft de verre kruising in vloog: 2-3. Even leken het leer en Witkampers goalie Rinze Onis door het net te gaan, zo hard joeg Rico Lammerdink zondagmiddag de bal in het doel.

Alsof hij de frustratie van een moeizame eerste helft opeens van zich af schoot. En dat voor een speler wiens vrije trappen de afgelopen tijd nou niet bepaald een succes waren. ,,Altijd over, naast of niet eens in de buurt van de goal. Hier scoren is het mooiste wat er is. En dan nog een hattrick maken ook, dat komt eigenlijk al helemaal niet voor bij mij."

Superieur

Zijn prachtgoal legde de derby in Laren lam, omdat Lochem zich superieur toonde na de rust. De treffer was een extra tik, bovenop de tik die Lammerdink enkele ogenblikken voor rust uitdeelde. De verdedigende middenvelder promoveerde een vrije trap van Ruben Boonk tot doelpunt, en bracht Lochem daarmee opnieuw naast de thuisploeg (2-2).

Witkampers had namelijk in een mum van tijd de 0-1 achterstand (intikker van Tijl ter Beek) via een kopbal van Rowan Brummelman en een strafschop van Daan Hento omgedraaid in een voorsprong.

Binnen het kwartier viel de vierde treffer, omdat Lammerdink de bal uit de vrije trap van Boonk met het hoofd subtiel over Onis heen liftte, die kansloos was en nog niet wist dat hij in de tweede helft nog drie keer zou moeten vissen. Twee keer door toedoen van Lammerdink, één keer door de uitstekend spelende rechtsbuiten Bas Menop.

Grote verliezer

Uiteindelijk was naast Witkampers het massaal toegestroomde publiek de grote verliezer. De geweldige apotheose die de opmaat van het totaal van vier treffers in de eerste helft beloofde, kwam er geenszins.

Eigenlijk was het decor van een zonovergoten veld met de geur van versgemaaid gras daarvoor ook te mooi, voor een felle strijd op leven en dood. ,,Het was weer geen derby, de tweede helft was slappe hap'', constateerden enkele supporters van de thuisploeg terecht.

Witkampers hoopte de schande van de 5-0 nederlaag van vorig seizoen weg te poetsen, maar slaagde totaal niet in die missie. Ook dit jaar stonden er vijf treffers op het bord voor de uitploeg.

Kwelgeest