Loting eerste ronde districtsbeker Oost

Willem van Lulofs Umbgrove geeft Almen vliegende start

25 september Ongekende weelde voor Almen. De dorpsclub, die vorig seizoen weinig in de melk te brokkelen had, gaat na één speelronde fier aan kop in de zaterdag vierde klasse E dankzij een 5-0 thuiszege op FC Winterswijk.