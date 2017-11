Loting: Urk tegen Urk in bekertoernooi

In Noord blijven in 2018 nog 32 teams over in het bekertoernooi. Daarvoor wordt eind november (28-30 november) de tweede ronde gespeeld. Acht teams spelen in december nog een wedstrijd in de tussenronde. Dat kan alleen Staphorst overkomen, als de hoofdklasser erin slaagt om Twedo, een derdeklasser uit Veenoord, te elimineren. In dat geval wacht een extra thuiswedstrijd tegen de winnaar van Hoogeveen (za) – Renado.