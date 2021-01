Lucas Hoekman gaat weer naar Nunspeet, nu als hoofdtrainer

De rentree van Hoekman is opmerkelijk. De ervaren coach werkte twee keer eerder op tijdelijke basis op De Wiltsangh. Hoekman hield Nunspeet in de hoofdklasse (2011) en behoedde de club na het ontslag van Freddy Smit voor degradatie uit de eerste klasse (2019).

Hoekman verdween na een seizoen bij ‘zijn’ Urk in de hoofdklasse (2016-2017) in de coulissen, de promotie met Staphorst naar de hoofdklasse (2007) was het hoogtepunt in zijn trainersloopbaan.