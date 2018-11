'Lucky goal' helpt Nunspeet aan drie punten tegen asv Dronten

Invaller Enes Keklikoglu vertolkte daarbij een sleutelrol. De 1-0 paste mooi in de wedstrijd, want het harde schot van de aanvaller werd door keeper Klaas Koster gekeerd. Maar geluk bij een ongeluk was dat Lucky ‘what’s in a name’ Akot de bal op de rug kreeg en deze zo het doel in caramboleerde. Een oogwenk later stond het zelfs 2-0, toen Keklikoglu de bal over Koster lepelde. Nunspeet klimt daardoor naar de achtste plaats met tien punten, asv Dronten heeft er eentje minder.