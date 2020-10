Luhukay mag zich weer speler van KHC noemen

3e klasse Zeewolde keihard onderuit, Elspeet oppermach­tig tegen Olympia'28

4 oktober Zeewolde leed in Veenendaal een pijnlijke nederlaag tegen Veenendaal. „Als we zo spelen hoeven we ons geen illusies te maken", stelt Peter Epe. Bij Elspeet was de stemming een stuk beter na de ruime zege op Olympia'28.