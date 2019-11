Lutten heeft niets te vrezen van CSVC: 2-0

CSVC had naar eigen zeggen nog wilde plannen om Achilles’94, de gedoodverfde favoriet voor de titel, het vuur na aan de schenen te leggen. Dat was zaterdagmiddag op een koud en guur sportpark De Kei weinig van te merken. De ploeg van Jaap Scholing was gewoon te goed en won dikverdiend met 2-0. Die score had hoger kunnen, misschien wel moeten uitvallen.

Dat scoren is dit seizoen wel een issue, want de wit-zwarte brigade rijgt de kansen aaneen en vindt het net veel te weinig. Spits Ronald Kosse had zijn ploeg wat lucht kunnen geven door een paar prima kansen te benutten.

Laatste man David Koopman moest er aan te pas komen om de zege veilig te stellen. Hij scoorde zowel in de eerste als in de tweede helft. Beide malen was de lange man bij een corner mee naar voren gekomen. De eerste knikte hij bij de tweede paal binnen, bij nummer twee schoot hij de bal achter de lijn na twee mislukte inzetten van Glenn Kuipers. Koopman is met drie doelpunten nu zelfs de topscorer van Lutten.

Lutten staat vijfde in de derde klasse D (Noord), op drie punten van CSVC en Nieuwleusen.