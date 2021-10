Lutten in slotfase langs Ommen, broertjes Van den Anker vieren feest bij Dalfsen

OverzichtSC Lutten boekte in de slotfase een zege bij het nieuwe FC Ommen. In de 97ste minuut viel de winnende treffer.

Het leek er lange tijd al op dat Lutten ging winnen, want in de 87ste minuut stond de ploeg nog met 0-1 voor. FC Ommen kwam langszij en dacht daarmee een punt uit het vuur te slepen. ,,Ommen had de hele wedstrijd al meer kansen, maar ze waren gewoon niet effectief genoeg”, vertelt Lutten-trainer Sander van de Lustgraaf.

Na de 1-1 dacht de oefenmeester ook dat Ommen er nog wel ‘overheen ging denderen’, maar het kwartje viel dus net de andere kant op. ,,We kunnen voetballend nog niet mee met Ommen, dus we hadden weinig kansen en Ommen was de ploeg met het meeste balbezit. Als je dan vecht als leeuwen en seconden voor het einde de winnende treffer maakt, is dat geweldig. Het is misschien wat gelukkig, maar geluk kun je ook afdwingen.”

Bij Dalfsen was het de middag van de broertjes Van den Anker. Zowel Sam als Vince (2x) wisten het net te vinden tijdens de 1-3 overwinning op de Bataven. Na een vroege tegentreffer was de ruststand 1-0 in het voordeel van de Bataven, maar na rust gingen de remmen los bij Dalfsen.

Het systeem met twee spitsen had niet het gewenste resultaat, dus werd er gewisseld naar 4-3-3. Dalfsen-trainer Jacob Grooten zag na die wisseling geen problemen meer. ,,Waar de Bataven voor rust nog wel eens gevaarlijk was, hadden wij de tweede helft volledig in handen. We zetten veel druk en creëerden veel kansen en dat resulteerde in een verdiende overwinning.”

DKB ’44 won na een chaotische wedstrijd in de blessuretijd met 3-4 van Onstwedder Boys. Na een half uur kwam de ploeg van trainer Jan-Otto Benjamins met 0-1 voor, maar een paar minuten later kreeg diezelfde Benjamins een rode kaart. ,,Een speler van ons werd onderuitgehaald, waarbij ik vond dat het 100 procent een strafschop was. Ik gaf twee keer aan dat de scheidsrechter fout zat, daarvoor gaf hij mij rood", verklaart de trainer.

Na 75 minuten kreeg DKB nog een rode kaart. Uit de vrije trap die volgde werd het 3-2 voor Onstwedder Boys, maar door een doelpunt in de 82ste minuut en een schitterende vrije trap in de 95ste minuut van Erik Groen gingen de punten toch mee in de tas terug naar de Krim.

Uitslagen Vechtdal:

Oost, 2H: PH Almelo – ASC ’62 0-1

3D: Kloosterhaar 1-1, Marienberg – Hardenberg ’85 3-1, Bruchterveld – Voorwaarts 2-0, Bergentheim – Oranje Nassau 1-1

Noord, 2J: Gorecht - Gramsbergen 3-2

3D: BSVV – Avereest 2-2, FC Ommen – SC Lutten 1-2, Nieuwleusen – DVC Dedemsvaart 2-0

4D: Onstwedder Boys – DKB ’44 3-4

Oost, 1E: De Bataven – Dalfsen 1-3, 2J: VOGIDO – Lemelerveld 3-3, 4G: Hoonhorst – Enter SV 0-5, 5A: Vilsteren – FC Het Centrum 0-1

Noord, 2K: EMMS – LAC Frisia 0-0

3D: Oldeholtpade – USV 2-2

4D: Schoonebeek – SC Balkbrug 3-1