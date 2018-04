Lutten koploper na winst op LTC Assen

Lutten heeft met een 2-1 overwinning op directe concurrent LTC goede zaken gedaan op de ranglijst. Door de zege op LTC en de nederlaag van Hoogeveen staat Lutten nu eerste. Het belooft in ieder geval een spannend slot te worden in de 3e klasse D.

De zege op LTC kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Vooral in het eerste bedrijf had de formatie van Bas Nibbelke moeite met de snelle en vaardige aanvallers van de ploeg uit Assen. Het was vooral aan doelman Lars Mulder te danken dat de stand bij rust 0-0 was. Met een formidabele redding op de inzet van Rashid Hussain hield hij zijn ploeg in de wedstrijd. De enige kans voor Lutten kwam van de voeten van Ronald Kosse. Hij schoof net naast.

Na de rust pakte Lutten de zaken energieker aan. En via Nick Lamberink kwam het zelfs op voorsprong. Ietwat gelukkig veroverde hij de bal en op zijn inzet in de verre hoek had doelman Van de Veen geen enkele kans.

Frank Altena had even later de kans om de wedstrijd in het slot te gooien. Zijn inzet teisterde de paal. Daarna kreeg Lutten de rekening gepresenteerd voor deze misser. Uit een afgeslagen corner kwam de bal voor de voeten van Jarno Buist die keihard raak pegelde.

Voor Nibbelke was dat het sein om topscorer Roy Strijker in te brengen. Strijker had de hele week niet getraind en moest vanaf de bank beginnen. Vlak na zijn inbreng kopte hij de 2-1 gelukkig binnen en besliste daarmee het duel.