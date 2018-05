Lutten pakt periodetitel als troostprijs

Lutten heeft door de winst op SCD’83 zijn plicht gedaan in de spannende race om de titel in 3D. Uiteindelijk was de 1-5 zege niet genoeg voor het kampioenschap, omdat TONEGO geen fout maakte tegen Hoogeveen.

De nacompetitie is wat rest nu voor het elftal van Bas Nibbelke. Volgende week speelt Lutten in eigen huis, zoals het nu lijkt tegen de Groningse studenten van The Knickerbockers.

Lutten begon vol goede moed aan het duel met angstgegner SCD’83 en via topscorer Roy Strijker kwam het al snel op voorsprong. Op zijn knap geplaatste diagonale inzet had doelman Jelmer Koes geen kans. In het restant van het eerste bedrijf waren beide teams aan elkaar gewaagd. Dat Erik Wencker op aangeven van Tim Dekker de gelijkmaker aantekende was niet onverdiend.

Omdat Tonego bij rust al met 0-2 leidde in Hoogeveen konden de kampioensaspiraties de koelkast in. Wel speelde Lutten een prima tweede helft. Ronald Kosse was de grote man. Met drie treffers op rij noteerde hij een ware hattrick. Het slotakkoord was voor Frank Altena, hij tekende voor de 1-5.