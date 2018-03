Lutten raakt topscorer Strijker kwijt aan concurrent

Strijker is de revelatie van het seizoen op sportpark De Kei. De pas zeventienjarige aanvaller is topscorer van de ploeg van trainer Bas Nibbelke. Strijker maakte al dertien doelpunten dit seizoen.

In de zomer maakt de uit Hollandscheveld de overstap naar de concurrent, Hoogeveen. De Drenten staan in de derde klasse D op gelijke hoogte met Lutten, maar Hoogeveen heeft een wedstrijd meer in de benen.