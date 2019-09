Maakte Flevo Boys maar eens een doelpunt, dan was de ploeg uit Emmeloord nu al in de top van de hoofdklasse B terechtgekomen. Maar in de eerste drie wedstrijden van het seizoen is trainer Kevin Waalderbos nog maar één keer juichend uit zijn tuinstoeltje opgesprongen, vorige week bij de late gelijkmaker tegen HZVV (1-1).

Swift is op het oog de beste ploeg van de vier ‘buitenstaanders’ die dit seizoen zijn ingedeeld in de hoofdklasse B. De Amsterdamse ploeg loopt in een strak blauw tenue met fascinerende rugnummers en is technisch vaardig. Zeker in de tweede helft is een doelpunt van Swift dichterbij dan een treffer van Flevo Boys.