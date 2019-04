Macaré maakt er twee voor FC Zutphen

Bij een 3-0 ruststand, A-junior Lars Huber en Macaré (tweemaal) troffen doel, leek de wedstrijd beslist. Via Chiel Pasman en Roel van Zanten kwam ASC echter terug in de wedstrijd, omdat haast ieder balverlies van de aanvallers van FC Zutphen een gevaarlijke counter opleverde. Daaruit kwamen twee vrije trappen, waarbij Pasman in de rebound doel trof en Van Zanten de bal even later in de verre hoek krulde. ASC dwong in de eerste helft nauwelijks wat af, al miste spits Matthijs van Gelder voor open doel een kans op de aansluitingstreffer, na defensief geklungel door Luuk Meijer.