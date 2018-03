Mäkels hart klopt voor volksclubs

Als man van de stad kent Jeroen Mäkel, trainer van Sallandia, de volksclubs in Deventer door en door. ,,Ik ben als speler begonnen bij IJsselstreek, na twee seizoenen vertrok mijn broer Ronnie naar Go Ahead en ik ging mee."

Na zestien jaar keerde hij terug op het oude nest, om twee jaar later weer de gang naar de Rielerenk te maken. Daar nam hij op zijn 32e afscheid van het actieve voetballeven. Met Dave Kok, die trainer bij Go Ahead was, vertrok Mäkel (40) naar Sallandia. ,,Hij ging daar het eerste trainen, ik het derde. Na twee jaar het tweede van Raalte te hebben getraind, ging ik terug om bij de jeugd aan de slag te gaan."

Verloren seizoen

Vorig seizoen debuteerde hij als hoofdtrainer bij de vereniging op de Zandweerd, die momenteel voorlaatste in 5F staat. ,,Het is een verloren seizoen. Na het akkefietje tegen V en L (dat duel liep uit de hand, red) heeft de club enkele spelers gestraft, waarop zij hun biezen pakten. Plots had ik maar negen spelers. We hebben het team aangevuld met jongens uit de A en uit het tweede. Die laatste groep had dan al een ochtendwedstrijd in de benen, ideaal was het niet."

Hoewel hij aangeeft dat een plaats in de middenmoot nog altijd de doelstelling is, blikt hij vooral vooruit. ,,Volgend seizoen komen er vijf of zes spelers over uit de A1. In de vijfde klasse kun je rustig bouwen, degraderen kan niet."

Door het vuur

Mäkel, die zijn dagelijkse boterham verdient als sloper en schoonmaker, weet dat hij dat avontuur aangaat met een groep die voor elkaar door het vuur gaat. ,,De club is, net als IJsselstreek en Go Ahead, in mijn hart gaan zitten. Het is een gezelligheidsvereniging waar, tot bepaalde hoogte, alles kan en mag. Mijn kinderen spelen er ook. We zijn veel meer dan een aantal akkefietjes, ook al hebben sommige spelers soms wat een te kort lontje."

