Makkelijke avond voor Urk, zeges Genemuiden en Flevo Boys, tegenvaller voor VENO

Groen Wit’62 omzeilt ook de lastige klip Klarenbeek in een ‘typische vierdeklas­se­wed­strijd’

De competitie is nog lang, maar met een 2-1 uitoverwinning in de topper bij SC Klarenbeek, zet Groen Wit’62 weer een heel stevige stap op weg naar het kampioenschap in de vierde klasse F. Dat realiseert ook Klarenbeek-speler Roy Zweverink zich: „Ik denk niet dat Groen Wit nog 8 punten laat liggen.”

20 maart