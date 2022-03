Makkelijke avond voor Urk, zeges Genemuiden en Flevo Boys

Trotse Pinarci vindt dat hij altijd hoort te spelen bij DVS'33, maar kan nederlaag niet voorkomen

Hij mocht vier keer op rij in de basis starten, maar DVS’33-speler Hayri Pinarci loopt nog steeds met de ziel onder zijn arm in Ermelo. Zijn team verloor zaterdag met 2-1 van ODIN'59, dat was al een tegenvaller, maar vooral het feit dat hij lang op een zijspoor stond doet nog pijn. ,,Ik hoor altijd te spelen.”

20 maart