Mannes leidt HHC naar ruime zege tegen De Treffers

Met de vorm van HHC Hardenberg is niets mis. Na de riante overwinning tegen De Treffers (3-0) staat het team van coach Gert Jan Karsten vijfde in de tweede divisie.

Voor het eerst sinds tijdens zit Karsten - nog met gebutste ribben na de botsing van vorige week met de grensrechter - vrij rustig langs de lijn op De Boshoek. ‘HHC was oerdegelijk’, is zijn omschrijving na de zege. Jurjan Mannes scoort in het eerste kwartier, na voorbereidend werk van Shkodran Metaj. Daarna is De Treffers regelmatig in balbezit, maar speelt HHC zo solide dat er nauwelijks kansen worden weggegeven.

Op slag van rust gaat Treffers-doelman Niels Kornelis gruwelijk in de fout en krijgt de jagende Mannes een doelpunt in de voeten geworpen: 2-0. Hoewel HHC in de eerste fase van de tweede helft de kansen laat liggen, komt de zege geen tel meer in gevaar. Want De Treffers is enkel gevaarlijk via de lange mannen, en doelman Nijland pareert twee keer knap. Op de valreep zorgt invaller Rens van Benthem nog voor een derde doelpunt, uit de zoveelste counterkans.

In de laatste vier wedstrijden heeft HHC tien punten gehaald. Over twee weken is koploper AFC de tegenstander. Daarna volgt IJsselmeervogels, de nummer twee. ,,Als we de huidige vorm meenemen worden dat mooie wedstrijden’’, beseft Karsten.