Manuhutu is na negen jaar een gezicht van HHC

Manuhutu speelt bij HHC sinds 2013, na periodes bij Veendam, DIO Groningen en ACV. Als linkerverdediger is hij een vaste kracht, en onderhand een gezicht van de tweededivisionist. ,,Ashwin is voor ons van grote waarde, al jaren een vaste kracht in onze selectie. Daarom zijn we blij dat Ashwin ook komend jaar HHC’er is. Iets anders is eigenlijk ook niet meer voorstelbaar”, reageert voorzitter Bert Beun.