Marc Mölder nieuwe trainer voor Terwolde

Mede door de inzet van Karel Hogeboom van de technische commissie is Mölder tot een akkoord gekomen met Terwolde. De coach (44) stopt bij Voorwaarts als trainer van de JO19-1 en als technisch coördinator van de jeugd.

Mölder is in bezit van het TC1-diploma en traint al sinds ruim twintig jaar diverse teams. Hij was hoofdtrainer van Hattem, KCVO, Markelo, V en L en Loenermark.