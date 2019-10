Marcel Schokker verlaat Hoonhorst

Het bestuur en de hoofdtrainer hebben in overleg besloten om na het lopende seizoen afscheid van elkaar te nemen. Marcel is momenteel bezig met zijn derde seizoen als hoofdtrainer en onder zijn leiding heeft Hoonhorst vorig jaar weer een kampioenschap mogen vieren.

Het bestuur ervaart de samenwerking met Marcel als zeer prettig en heeft er het volste vertrouwen in dat mede door de passie en gedrevenheid van Marcel dit seizoen handhaving in de 4e klasse mogelijk is.