Marco Onderberg is thuis op De Marslanden, trainer tekent voor derde jaar bij SV Zwolle

Onderberg was voor zijn periode bij de club van de Pierik trainer van Colmschate’33. SV Zwolle begon dit seizoen goed in de vierde klasse G, met mooie zeges op Lettele en Nieuw Heeten. Toen de competitie door het coronavirus werd afgebroken stond de jonge selectie van Onderberg op een zesde plaats, met zes punten uit vier wedstrijden.

SV Zwolle is blij met de contractverlenging met Marco Onderberg. Ook in de wedstrijdloze periode was er teamgeest te bespeuren in het jonge elftal. Het gezamenlijk opknappen van een van de kleedkamers op het sportpark was daar een mooi voorbeeld van.