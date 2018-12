Marco Roelofsen gaat jaar door bij Go Ahead Kampen

Na een zeer goede seizoenstart en een mindere laatste periode is Go Ahead Kampen met een zesde plek in de eerste klasse D de winterstop in gegaan. Het bestuur en de technische commissie van de club hebben er vertrouwen in dat de ambities - door Roelofsen omschreven als proberen richting de hoofdklasse te gaan - de komende 1,5 jaar worden nagestreefd.