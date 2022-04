Marco Wilmink is met Albatross zijn oude leermeester weer de baas

De relatie tussen Van der Hoop en Wilmink gaat al heel wat jaren terug. Op zestienjarige leeftijd nam Apeldoorner Van der Hoop Wilmink onder zijn de hoede toen hij trainer was bij Roda Deventer. „Marco was een speler met veel talent en pendelde wekelijks meerdere malen tussen Deventer en Apeldoorn op en neer. Dit was in die tijd een beste opgave en we hebben toen besloten dat Marco beter een club in Apeldoorn zou gaan zoeken”, haalt Van der Hoop herinneringen op.