Mariënberg kiest met Visscher weer voor jonge trainer

Trainen met viertallen, doe je het wel of doe je het niet? Oefenmees­ters in Dronten en Berkum twijfelen

25 november Een lekker fel positiespel, een fanatieke eindpartij of één-tegen-één, het is allemaal niet toegestaan. In groepjes van vier op anderhalve meter over het veld hobbelen, dat is het enige wat je kunt doen. De één doet het wel, de ander niet.