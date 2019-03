Marienberg klimt verder omhoog na zege op DES

Met wind tegen kwam Marienberg in de eerste helft op voorsprong. Na een corner van Erjan Lamberink kroonde Kevin Bolks zich tot matchwinner, 1-0. Zijn inzet verdween in het uiterste hoekje.

In de tweede helft had Marienberg wind mee, maar het veldoverwicht was voor DES. Invaller Frank Pullen, die na twee hartoperaties zijn rentree maakte, was nog twee keer dichtbij een treffer, maar het bleef 1-0.