Mariënberg overtuigende winnaar in kloosterderby

In het eerste half uur gebeurde er weinig, al was de thuisploeg de bovenliggende partij. Dat resulteerde wel in kansen en na een ruim een half uur spelen was het raak. Wesley Willems kwam vrij voor Kloosterhaar-doelman Thomas Sieben, en mikte de bal in de winkelhaak.

Niet veel later tekende Mariënberg-aanvoerder Rolf Hofsink met een bekeken stift voor de 2-0. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Mariënberg, maar toch liep het niet helemaal lekker. ,,Je speelt tegen een stugge ploeg’’, stelt aanvoerder Hofsink. ,,Combineer dat met de harde wind, dan is het lastig spelen.’’

Vlak na rust leek de spanning terug, Stan Ravenshorst kopte namelijk de 2-1 tegen de touwen. Maar die stand bleef niet lang op het bord staan. Hofsink tekende met zijn tweede treffer van de middag voor 3-1. ,,Wij maken de aansluitingstreffer, maar vijf minuten later ligt hij alweer bij ons in het netje’’, vertelt Kloosterhaar-aanvoerder Jarno Wind. ,,Wij zitten op het moment in de hoek waar de klappen vallen, het zit niet mee.’’

Een kwartier voor tijd gooide Kevin Bolks de wedstrijd in het slot. Hij omspeelde met gemak Kloosterhaar-doelman Sieben, en kon de bal het doel in lopen. Dit doelpunt was heel tekenend voor deze kloosterderby.