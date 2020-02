Mariënberg wint degradatiekraker met grote cijfers

DERDE KLASSE Zwolsche Boys kan koploper Hatto Heim maar weinig pijn doen (1-1)

19:58 De topper in de derde klasse C tussen Zwolsche Boys en Hatto Heim is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De Veluwse koploper sloeg daarmee de aanval van de grootste concurrent af.