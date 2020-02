Marit Auée gaat via Dieren en Zwolle door naar Dallas

Marit Auée kwam zondag terug uit de Verenigde Staten. Als aanvoerder van Oranje O18 mocht ze de prijs behorend bij de Tricontinental Cup in ontvangst nemen. In de zomer keert de verdediger van PEC Zwolle terug naar Amerika, om daar te gaan studeren en te spelen. ,,Het totaalplaatje van wonen, leren, het lekkere weer en voetballen in een heel andere cultuur spreekt mij erg aan."

Oranje

Auée is net 18 jaar, maar een echte Oranjeklant. Ze liep het rijtje keurig af van Onder 16, 17, 18 en 19. Opvallend genoeg debuteerde de centrale verdediger eerder voor O19, dan voor het team waar ze met de ploeggenoten Nikita Tromp en Tess van Bentem in Amerika mee speelde. ,,Eigenlijk is er geen Oranje O18. Dit was een mix van twee teams: O17 en 19. Omdat we vorig jaar met O17 een goed EK gespeeld hebben en pas in de finale na penalty's verloren van Duitsland, waren wij uitgenodigd voor dit toernooi. Tot mijn eigen verrassing was ik aanvoerder."

,,Wat ik ook mooi vond, was dat we nu een keer tegen andere landen speelden, dus ook teams van buiten Europa. China had bijvoorbeeld een hele andere speelstijl, Amerika speelde heel snel en fysiek. Dat was allemaal heel leerzaam. Daarnaast speelden we tegen Noorwegen. Die openingswedstrijd wonnen we met 5-1. Ik scoorde de 4-0. Een kopbal. Mijn eerste treffer ooit in Oranje." Nederland won het toernooi in Florida, omdat Verenigde Staten in het laatste duel aan de kant werd gezet (2-1).

Amerika

In de zomer keert Auée, als het goed is, weer terug naar Amerika. ,,Dat gaat zeker door. Tenminste, als ik op het CSE slaag voor mijn VWO. Ik ga naar een universiteit in Dallas, in Texas, wonen en spelen. Het voetbalniveau ligt iets onder dat van PEC Zwolle. Wat ik ga studeren weet ik nog niet precies, ik denk bewegingswetenschappen of biologie. Om voor de combinatie tussen studie en voetbal op de universiteit in aanmerking te komen, moet je de amateurstatus hebben. Die heb ik nog, daarom kies ik er nu voor ondanks dat ik nog maar 18 jaar ben. Het is in principe voor een periode van vier jaar, maar in de wintermaanden ben ik sowieso thuis in Dieren."

PEC Zwolle

,,Wie weet keer ik na Amerika wel terug bij PEC Zwolle. Ik heb tot 2018 bij CSV Apeldoorn gespeeld. Met de jongens, we werden kampioen in de derde divisie. Ik was 16 jaar en aan het begin van het seizoen kon ik fysiek nog prima mee, maar de jongens maakten toen een groei-spurt. Spelen in een meisjesteam zag ik niet zitten. Vervolgens werd ik gescout door PEC Zwolle. Ik begon in de beloften en maakte vorig seizoen mijn debuut in de eredivisie tegen Ajax. Ik ben nog geen basisspeler bij PEC, maar hoop op meer speelminuten en een plaats in de kampioenspoule. Hoewel we flink gegroeid zijn als team, wordt dat nog een heel lastig opgave. Toch vind ik niet dat het seizoen mislukt is, als we het met PEC Zwolle niet halen."