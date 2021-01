Mark Bouwman zoekt elders de speeltijd die hij bij DVS'33 niet krijgt

Spelerscarrousel Yildirim verlaat SVZW, hij is toe aan volgende stap én wekelijks voetbal

12:11 Sefa Yildirim laat na het seizoen het hoofdstuk SVZW voor wat het is. De 24-jarige verdediger annex middenvelder is naar eigen zeggen toe aan een volgende stap. De Deventenaar kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn tijd in Wierden.