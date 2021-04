Martijn Brakke heeft zijn keuze gemaakt, spits van Staphorst verkast naar Berkum

,,Een goede fiets was wel een voorwaarde’’, zegt Brakke (35) lachend. De opmerkelijkste transfer in het regionale amateurvoetbal is vrij vlot tot stand gekomen. Brakke gaf eind maart aan dat hij na achttien seizoenen wilde stoppen bij Staphorst, waar hij naar zijn zin te weinig speelde. De telefoon van de spits stond daarna nauwelijks stil. ,,Tien clubs? Zoveel zijn het er wel geweest, ja.’’