Martijn de Vogel en Heino kiezen voor een vijfde jaar samenwerking

De clubkas spekken in coronatijd? Deze verenigin­gen kwamen op een lumineus idee

5 december Het is in deze tijd van het jaar een vertrouwd beeld: verenigingen die van deur tot deur gaan om oliebollen, rookworsten of snert aan de man te brengen. De (club)kas moet immers gespekt worden. Maar vanwege corona trokken veel clubs en verenigingen dit jaar een streep door het rondbrengen van allerlei lekkers.