Martin de Jong nieuwe trainer van SVM

‘Neefje’ Kay Velda doet bank van Genemuiden ontploffen

9 februari De enige treffer van de voet van Kay Velda ontketende in Nijkerk een explosie van vreugde op de bank van Genemuiden. Niet in de laatste plaats omdat de ploeg van Jan van Raalte op voorsprong kwam in vechtwedstrijd, maar er zat veel meer achter volgens de trainer.