Martin Reijnders en CSV'28 zijn van elkaar verlost

CSV'28 maakt in een summiere verklaring op de website melding van de scheiding van Reijnders (46), die sinds de zomer van 2013 werkzaam was op sportpark De Verbinding. Reijnders won met CSV'28 twee keer een periodetitel, en promoveerde met de ploeg vorig jaar naar de derde klasse.

Reijnders vertrekt bij CSV'28 in het spoor van Remco Schotman, het bestuurslid technische zaken. Het tweetal struikelde met de clubleiding over de vraag, of talentvolle jeugdspelers vervroegd in oudere elftallen moeten spelen.