Martin van Barneveld is maar voor één ding terug gekomen bij Zeewolde: Kampioen worden

‘Voetbal en gezelligheid.’ Dat is het motto bij Rood-Wit’58. In Putten zijn ze al lang blij als ze zich weer staande weten te houden in de derde klasse. Hoe anders is dat bij Zeewolde. De club wil omhoog en het ongeduld is na twee afgebroken seizoenen alleen maar groter geworden. Waar clubs soms nog wel eens omfloerste taal gebruiken om hun ambities te verwoorden doen ze bij Zeewolde niet moeilijk: kampioen worden, dat is het enige dat telt. „Het is alles of niets dit seizoen”, zegt ook doelman Martin van Barneveld als de eerste punten binnen zijn. „En dan kun je zelf wel invullen wat dat betekent”, stelt hij retorisch.