Martin van ’t Ende stopt bij Staphorst 1, het plezier in voetbal is tijdens de coronacrisis verdwenen

Van 't Ende had in eerste instantie aangegeven dat hij verder wilde in de selectie van coach Paul Weerman. Maar de kersverse vader heeft nu toch besloten om te stoppen met voetbal in de derde divisie. Van ‘t Ende is door de lange periode zonder voetbal ook de energie een beetje kwijtgeraakt. ,,Je traint voor de wedstrijden mét publiek, daar was ik altijd wel gevoelig voor. De datum waarop we weer konden beginnen werd steeds verschoven, je mocht ook niets. Het was trainen en meteen weer weg. Ik had er geen plezier in.’’