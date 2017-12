Matig Swift’64 wint in slotfase

Een spectaculaire wedstrijd was het niet. De eerste 25 minuten waren beide ploegen aan elkaar gewaagd, met Swift’64 dat moeite had om onder de druk van DSV’61 uit te voetballen. Dat veranderde na de 1-0 van Bas van Spronsen. Swift kreeg wat meer ruimte en creëerde meer kansen, maar dichterbij dan een schot op de lat kwam Swift de eerste helft niet meer.

De tweede helft sloeg het spelbeeld compleet om. DSV was de betere partij en drong Swift terug op eigen helft. Na ruim een uur spelen leidde dat tot de gelijkmaker. Johan Westerink nam een voorzet in één keer uit de lucht: 1-1. Daarna bleef DSV aandringen, maar hij wilde er niet in voor de uitploeg. De hele tweede helft creëerde Swift geen kansen, maar diep in de blessuretijd was Tom Roskam daar als een duveltje uit een doosje: 2-1.