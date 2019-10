Matige derby levert WHC en Nunspeet allebei punt op

Derde klasse OZC in slotfase langs Bergent­heim

17:44 OZC heeft vanmiddag op de valreep gewonnen van Bergentheim. In de slotfase benutte OZC nog een strafschop, waardoor de drie punten in Ommen bleven.,,Volgens mij is dit meer dan verdiend’’, vertelt OZC-trainer Martijn Berger.