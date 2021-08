Max Leeflang versterkt selectie Sparta Nijkerk

Van Es ziet gemotiveer­der AGOVV, volgens Meijer gaat CSV Apeldoorn voor het kampioen­schap

19 juli CSV Apeldoorn versloeg deze week AGOVV op sportpark Berg en Bos met 1-2 in een oefenpotje. Gezien het grote verschil in verrichte arbeid de afgelopen periode, was de terechte vraag van tevoren of de wedstrijd voor beide ploegen enig nut zou hebben. Wél in de zin van minuten maken en lekker ballen voor publiek.