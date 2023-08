Max Leeflang wil bij VVOG wekelijks spelen: ‘Belangrijkste reden om hier naar toe te komen’

Nacompetitie De vrolijke ‘Tour de Nacompeti­tie’ duurt net een etappe te lang voor WZC Wapenveld

Wat begon op een dinsdagavond in Putten, leidde via Hasselt en Wekerom naar Apeldoorn, waar de finishlijn is getrokken. Daar strandt de missie van niets-moet-en-alles-mag voor WZC Wapenveld toch op de prima grasmat van ZVV'56. De bliksemstart van tegenstander De Paasberg komt de ploeg niet meer te boven: 2-1.