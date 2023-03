Meer vuurwerk naast dan op het veld in de derby tussen Holten en ABS: ‘Het was saai, slecht en niet leuk’

derde klasse Vitesse’63 geeft cadeautjes weg en krijgt er rode lantaarn voor terug

Een stunt in de derby tegen koploper ZZVV had zomaar het kantelpunt in het seizoen van Vitesse’63 kunnen zijn. Maar zover kwam het niet. ZZVV boekte een zakelijke 0-2 overwinning in Koekange en liet daarmee Vitesse’63 als de nieuwe rodelantaarndrager in 3D achter.