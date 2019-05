Mees (5) haalt papa Van der Kolk van het veld in Genemuiden: ‘Bijzonder moment’

SC Genemuiden-SDC Putten, eindstand 1-1, is geen beste wedstrijd. Toch gaan de handen in de slotfase massaal op elkaar. Voor de stoppende Anne van der Kolk (32), die zijn laatste thuisduel heeft gespeeld.

Minuut negentig op de klok nadert als ineens de 5-jarige Mees het veld inloopt, op zoek naar zijn vader. Pa Van der Kolk tilt de kleine op, neemt zelf plaats op de schouders van ploeggenoten Jan Hooiveld en Dirk Muis en maakt de gang naar de dug-out. Langs de lijn klappen de supporters. De publiekswissel is daar. ,,Een bijzonder moment”, zegt de hoofdrolspeler.

Van der Kolk heeft zijn laatste thuiswedstrijd voor SC Genemuiden achter de rug. In 2007 gekomen als onbekende ‘buitenlander’, uitgegroeid tot icoon van de club. Als de technisch begaafde middenvelder volgende week op Urk ook in actie komt, eindigt hij op het imposante aantal van 349 optredens in het groen en wit. Net geen 350. ,,Gelukkig maar, anders was dat een nacompetitiewedstrijd geweest”, zegt Van der Kolk.

Perikelen

Zover gaat het niet komen. Door de remise tegen SDC Putten is Genemuiden officieel veilig in de hoofdklasse. Van der Kolk slaakt een zucht van opluchting. ,,Door alle degradatieperikelen heb ik nog niet echt van mijn laatste wedstrijden kunnen genieten. Het is namelijk geen seizoen waarvan we over tien jaar zeggen: ‘Zo, dat was geweldig’. Gelukkig zijn we er nu.”

Volgende week is het pas écht klaar. Debuteren tegen Urk, eindigen tegen Urk. Een bijzonder feitje. ,,Haha, nu je het zegt... Daar heb ik nog geen moment over nagedacht. Ja, de cirkel is dan echt rond.”

Met een lach op zijn gezicht stapt Van der Kolk de dampende kleedkamer binnen. In de hand houdt hij een witte bal stevig vast, met de handtekeningen van alle selectiespelers. Van zoontje Mees, die deze middag niet geheel toevallig pupil van de week is. Zijn favoriete voetballer van SC Genemuiden, luidt de vraag in het programmaboekje. Het antwoord van de 5-jarige Mees: papa. Tja, wie anders.