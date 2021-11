Meeslepend bekerduel KHC – asv Dronten is een ode aan het publiek, dat de komende weken thuis moet blijven

Historie

Terwijl talloze wedstrijden uit het schema wapperen vanwege corona, spelen KHC (eerste klasse D) en asv Dronten (tweede klasse G) gewoon hun potje voor de oostelijke districtsbeker. Door loting aan elkaar gekoppeld roept de wedstrijd volop herinneringen op. Sportpark De Venen was in 2014 immers plaats delict voor de directe titelstrijd in de tweede klasse tussen KHC en asv Dronten. Spits Jodi de Boer (nu geblesseerd) schreef er voor de Drontenaren historie door het kampioensduel in de slotminuut te beslissen (1-2). ,,Ik kan me vooral de enorme ontlading na die goal herinneren’’, glimlacht de blonde spits. KHC-verdediger Durk van der Leest kwam er als jong broekie vlak voor tijd in en voelt nog de teleurstelling. ,,Over het hele veld lagen KHC-spelers. Wat een deceptie was dat.’’