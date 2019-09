Meilink knalt Hatto Heim met hattrick langs Hulshorst

Twee goals voor rust en eentje erbij na de pauze betekende dat Meilink in het middelpunt stond bij de tweede overwinning van de derdeklasser. Vooral de derde goal was fantastisch, vond trainer Marcel van Walderveen. Door de bal over de keeper heen te lobben completeerde Meilink zijn hattrick op een waardige manier.

Van Walderveen had graag gezien dat zijn ploeg nog een paar kansen extra had benut, maar was vooral zeer tevreden over het spel. Met de kraker tegen buurman VV Hattem in het verschiet. ,,Ik vond ons wat betreft concentratie en posities prima deze keer. Het was een logische overwinning.”