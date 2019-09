Meloudi Zaki wil contract inleveren na nieuwe monsternederlaag

In eerste instantie wil Zaki niet reageren op de tweede vette nederlaag van dit seizoen, maar dan laat hij toch iets los. Of hij überhaupt nog trainer is van Lelystad’67? ,,Om eerlijk te zijn: ik heb zojuist gevraagd of ik mijn contract kan inleveren. Dit heeft geen zin. Met deze selectie kun je de tweede klasse niet in, het is kwalitatief echt niet goed genoeg.”