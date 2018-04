Menno Heerkes tekent bij HHC: ‘Passende stap’

Zijn overstap naar HHC is een keuze voor een maatschappelijke loopbaan, maar toch zit er ergens in het hoofd van Heerkes nog de gedachte om voor het profvoetbal te gaan. ,,Dit is geen definitieve keuze naar de amateurs. Ambities voor het hoogst haalbare houd je altijd. Maar ik wil eerst bij HHC slagen'', vertelt Heerkes. ,,Ik kom hier om te spelen en ik hoop vanaf de voorbereiding te laten zien dat ik een toevoeging ben aan het team.''

Bert Nijboer, als bestuurslid verantwoordelijk voor het spelersbeleid van het eerste elftal, is blij met de komst van Heerkes. ,,Een jongen uit Hardenberg met een goede achtergrond in het voetbal en kwaliteiten die wij kunnen gebruiken. Wij hebben Menno altijd gevolgd en zijn blij dat hij volgend jaar het shirt van HHC draagt.''

Heerkes speelde in de jongste jeugd bij HHC en kwam later uit in de jeugd van FC Emmen en sc Heerenveen. Hij maakte zijn profdebuut bij Heracles, waar hij samenspeelde met zijn aankomende ploeggenoot Rick Hemmink. In Almelose dienst kwam Heerkes tot drie duels in de Eredivisie. Bij SV Meppen zat hij na het kampioenschap van vorig jaar dit seizoen vooral op de bank in de Derde Bundesliga.